Tuyển Content Creator Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 46 trần kim xuyến, yên hoà, cầu giấy, hà nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng phát triển kênh Tiktok của Công ty
- Đưa ra ý tưởng video Tik tok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok
- Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
- Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm nội dung Tiktok (Link sản phẩm đã làm)
Tại Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
