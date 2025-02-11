Tuyển Content Creator Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 trần kim xuyến, yên hoà, cầu giấy, hà nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng phát triển kênh Tiktok của Công ty
- Đưa ra ý tưởng video Tik tok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok
- Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
- Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm nội dung Tiktok (Link sản phẩm đã làm)

Tại Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone

Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 trần kim xuyến, yên hoà, cầu giấy, hn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job288331
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 283 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 283 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DILIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DILIPHAR
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE JUICE VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty CP Agri Pacific
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Thế Thảo
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty CP Agri Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty CP Agri Pacific
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu No Power-up
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Skin Wisdom Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Skin Wisdom Clinic
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOODCOM VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Estrano.chic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Estrano.chic
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Thương mại Tokuyo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại Tokuyo
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TỔNG HỢP ILC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TỔNG HỢP ILC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm