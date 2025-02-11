Tuyển Content Creator Công ty cp công nghệ truyền thông media stepone làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng phát triển kênh Tiktok của Công ty

- Đưa ra ý tưởng video Tik tok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok

- Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

- Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.