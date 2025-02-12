Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YAM COSMETIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HAPI HOLDINGS D4/D6 Ngõ 70 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quay & chỉnh sửa video để đăng TikTok/Facebook Reels (chính)

Quản lý fanpage: Lên kế hoạch bài đăng & viết nội dung cho fanpage, có tư duy hình ảnh (để order thiết kế)

Lên ý tưởng và viết kịch bản TikTok đơn giản (theo trend, vlog, review sản phẩm...).

Phối hợp với team để sáng tạo nội dung phù hợp với chiến lược marketing.

Báo cáo công việc cuối tuần cho Quản lý;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy thẩm mỹ & hình ảnh tốt.

Yêu thích tìm tòi &, nhạy bén trong việc bắt trend Tiktok.

Có kỹ năng viết lách, khả năng sáng tạo content phong phú.

Có khả năng quay, edit video bằng các app phổ biến: capcut, tiktok...

Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YAM COSMETIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn; Phụ cấp ăn trưa.

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu và 02 Thứ 7 trong tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);

Môi trường làm việc tập hợp những người trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo,

Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng.

Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc.

Được tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YAM COSMETIC VIỆT NAM

