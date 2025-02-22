Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 - 149 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và kịch bản cho các video tiktok sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng hiện tại

Quay video bán hàng trên nền tảng Tiktok

Tạo dựng thương hiệu qua các video viral và bắt trend nhanh

Nghiên cứu xu hướng, hashtag, các chủ đề hot để thêm vào nội dung video

Đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, thời gian đăng bài theo lịch

Theo dõi và báo cáo hiệu quả từng video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo

Vì làm hàng thời trang nên yêu cầu khuôn mặt Ưa nhìn

Đam mê và biết cơ bản về tiktok video

Biết quay video cơ bản, biết sử dụng capcut để chỉnh sửa video

Sáng tạo, có khả năng tự lên ý tưởng video, tìm kiếm nội dung mới mẻ

Chịu khó, trung thực và có trách nghiệm

Biết sử dụng canva là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc như đạt lượt view thưởng nóng

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường trẻ, sáng tạo, năng động

Được đóng BHXH với nhân sự Full-time

Được làm việc trong môi trường tự do sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.