Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 147
- 149 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và kịch bản cho các video tiktok sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với xu hướng hiện tại
Quay video bán hàng trên nền tảng Tiktok
Tạo dựng thương hiệu qua các video viral và bắt trend nhanh
Nghiên cứu xu hướng, hashtag, các chủ đề hot để thêm vào nội dung video
Đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, thời gian đăng bài theo lịch
Theo dõi và báo cáo hiệu quả từng video
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo
Vì làm hàng thời trang nên yêu cầu khuôn mặt Ưa nhìn
Đam mê và biết cơ bản về tiktok video
Biết quay video cơ bản, biết sử dụng capcut để chỉnh sửa video
Sáng tạo, có khả năng tự lên ý tưởng video, tìm kiếm nội dung mới mẻ
Chịu khó, trung thực và có trách nghiệm
Biết sử dụng canva là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc như đạt lượt view thưởng nóng
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường trẻ, sáng tạo, năng động
Được đóng BHXH với nhân sự Full-time
Được làm việc trong môi trường tự do sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng mới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
