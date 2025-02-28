Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch vụ An Care
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng nội dung truyền thông trên các nền tảng Social (Facebook, TikTok), website,...
Xây dựng kịch bản, quay video viral, chủ đề nội dung liên quan đến các sản phẩm của công ty.
Phối hợp với thành viên khác để tham gia vào quá trình tiền kỳ, sản xuất và phối hợp với Editor trong quá trình hậu kỳ.
Tham gia ghi hình, lên hình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 21 - 27
Có kinh nghiệm trên 1 năm với các mảng xây dựng kịch bản, kế hoạch, kênh social ở các ngành hàng Gym, Mẹ và bé
Tư duy nhạy bén, yêu thích công việc sáng tạo nội dung.
Khả năng bắt trends tốt, linh hoạt với những dự án gấp.
Có khả năng quản lý dự án tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt trình bày sáng tạo trên Power Point.

Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000/tháng, Deal theo năng lực
Hưởng ưu đãi về giá khi mua bất kì sản phẩm nào thuộc hệ thống phân phối
Miễn phí học trượt Patin tại hệ thống sân tập của Công ty
Môi trường trẻ trung, được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển, cơ hội thăng tiến cao.
Chế độ liên hoan, sinh nhật, Lễ Tết, Du lịch hàng năm (tối thiểu 01 lần)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 30, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

