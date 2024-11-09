Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3A Phố Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch tiếp thị trực tuyến trên các nền tảng như LinkedIn, Google Ads, Facebook Ads, Instagram và các kênh truyền thông xã hội khác.

Thực hiện các chiến lược tối ưu hóa trang web (SEO).

Phối hợp cùng truyền thông xây dựng nội dung bài song ngữ và ý tưởng hình ảnh trên các kênh mạng xã hội.

Theo dõi và phân tích dữ liệu, báo cáo liên quan đến chiến dịch tiếp thị, trang web và mạng xã hội để đo lường hiệu suất và đề xuất cải tiến.

Hỗ trợ công tác truyền thông nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lêncác chuyên ngành Marketing, truyền thông…

Thành thạo Microsoft office, thành thạo canva, capcut.

Tiếng Anh đọc và viết tốt. Trình độ IELTS 6.0 hoặc tương đương (không bắt buộc có bằng cấp).

Đã có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Digital Marketing, có tối thiểu 1 năm làm trong ngành thực phẩm hoặc FMCG.

Đã có kinh nghiệmtrực tiếp xây dựng nội dung và chạy quảng cáo trên Google, Facebook và các sàn thương mại điện tử.

Năng động,nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH và BH 24/24.

Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm.

Xét tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Văn phòng làm việc hiện đại, đầy đủ phòng tập Gym, Yoga, bóng bàn, Bida, phòng chiếu phim, karaoke,… phục vụ nhân viên thư giãn sau mỗi ngày làm việc.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:Thứ 2 - Thứ 6 (08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visimex

