Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - E4 NGÕ 461 NGUYỄN VĂN LINH, SÀI ĐỒNG,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng & sản xuất nội dung cho TikTok & Facebook liên quan đến các sản phẩm nhập khẩu

Quay, dựng video ngắn theo xu hướng, viral, tăng tương tác & chuyển đổi đơn hàng.

Viết caption, script sáng tạo, phù hợp với từng nền tảng.

Tối ưu hiệu suất nội dung, theo dõi chỉ số video, đề xuất cải thiện.

Phối hợp với team marketing để xây dựng kế hoạch nội dung & quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Yêu cầu

• Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung TikTok/Facebook (ưu tiên ngành bán lẻ, TMĐT, thực phẩm chức năng, lifestyle).

• Biết quay, dựng video cơ bản bằng CapCut, Premiere, Canva hoặc phần mềm tương tự.

• Hiểu trend, nắm bắt tâm lý khách hàng, đặc biệt là nhóm mua sắm online.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước camera tốt (ưu tiên có khả năng livestream).

• Chủ động, sáng tạo, cập nhật xu hướng nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi

Thu nhập : Lương thoả thuận theo kinh nghiệm + thưởng theo hiệu suất video.

Môi trường trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội phát triển.

Được cung cấp sản phẩm để trải nghiệm & sáng tạo nội dung.

Chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi đầy đủ theo luật.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.,

Địa điểm làm việc : E4 Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh – Sai Đồng- Long Biên

Thời gian : Thứ 2 – thứ 7 ( 8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU

