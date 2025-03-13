Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing toàn diện trên các kênh digital, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ...), tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận và chuyển đổi.
Sáng tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao (văn bản, hình ảnh, video) phù hợp với từng kênh và đối tượng mục tiêu.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách marketing, theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, Google Search Console,...) để đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.
Cập nhật xu hướng marketing mới nhất và áp dụng vào công việc.
Xây dựng và quản lý nội dung trên website, đảm bảo SEO tốt.
Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads,...) hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Nắm vững các kênh marketing online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing online: Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Facebook Ads, ...
Kỹ năng viết bài tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Có kiến thức về AI và ứng dụng của AI trong Marketing là một lợi thế.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video (Photoshop, Premiere Pro, After Effects, ...)
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý nội dung (CMS) như WordPress.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn thường xuyên.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thạnh Mỹ Lợi, Q2 , TP.Hcm

