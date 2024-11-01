Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tam Đỉnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Fuji Academy, KDC Hưng Phú, 331 Đường D14A, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập các hồ sơ chứng từ, theo dõi chứng từ đầu vào - đầu ra;

Nhập số liệu mua bán, theo dõi công nợ phải thu, phải trả;

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu, chứng từ kế toán;

Soạn thảo, quản lý các văn bản hành chính có liên quan quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, báo giá, đơn hàng mẫu, thư chào khách...;

Lập hóa đơn VAT, số quỹ, sổ phụ ngân hàng lên phần mềm kế toán;

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy

Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel, phần mềm kế toán Smartpro...)

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc.

Tại Công Ty TNHH Tam Đỉnh Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: 309 đường D14A, khu phố 6, phường Phước Long B, Quận 9 ( Nằm trong Khu Dân Cư Hưng Phú )

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 – 17:00); Thứ 7 (sáng từ 8:00 - 11h30)

Mức lương: 8-10 triệu

Chính sách lương, thưởng, phụ cấp tốt - Thỏa thuận theo năng lực khi tham gia phỏng vấn

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

Phúc lợi hấp dẫn (mua hàng giá “người nhà”, quà sinh nhật, 8/3, 20/10)

Cơ hội thăng tiến khi làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài

No Dress code: Trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tam Đỉnh

