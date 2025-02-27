Tuyển Kế toán tổng hợp Học Viện Gia sư The TutorX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

● Hỗ trợ thực hiện các thủ tục kê khai thuế, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế.

● Ghi nhận các chứng từ kế toán

● Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ

● Lập báo cáo tài chính tháng, quý

● Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ sách và thực tế

● Soạn thảo các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

● Tính lương, thưởng, thực hiện nghiệp vụ BHXH

● Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao xuống

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc ngành liên quan.

● Yêu cầu kinh nghiệm: trên 2 năm

● Nắm vững kiến thức về thuế và luật kế toán.

● Khả năng tính toán, phân tích và tổng hợp dữ liệu.

● Thành thạo các tin học văn phòng

● Có tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Học Viện Gia sư The TutorX Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương thoả thuận:12,000,000 -14,000,000đ/tháng (tùy năng lực)

● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ Nhà nước

● Team building, nghỉ dưỡng ít nhất 1 lần/ năm

● Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hiện tại, tạo nhiều cơ hội cho bạn phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Gia sư The TutorX

