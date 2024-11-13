Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tami Natural Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 66, đường 13, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sáng tạo nội dung cho website, fanpage, và các kênh truyền thông khác.
Phát triển nội dung truyền thông cho các sự kiện, hoạt động của công ty.
Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới, sáng tạo linh hoạt làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự từ 1 năm trở lên.
Sáng Tạo nội dung, kịch bản truyền thông.
Thành thạo các công cụ edit như: Capcut, Tiktok, Premiere, Lightroom
Có tố chất sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc
Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH
Thưởng lễ tết
Lương tháng 13
Du lịch hằng năm
Tăng lương định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home
