Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tami Natural Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 66, đường 13, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung cho website, fanpage, và các kênh truyền thông khác.

Phát triển nội dung truyền thông cho các sự kiện, hoạt động của công ty.

Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới, sáng tạo linh hoạt làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm làm việc vị trí tương tự từ 1 năm trở lên.

Sáng Tạo nội dung, kịch bản truyền thông.

Thành thạo các công cụ edit như: Capcut, Tiktok, Premiere, Lightroom

Có tố chất sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH

Thưởng lễ tết

Lương tháng 13

Du lịch hằng năm

Tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin