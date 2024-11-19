Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 84 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm của kênh Thương mại điện tử, social post (Shopee, Lazada, Tiktok, Facebook)
- Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của kênh TMĐT
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Sử dụng figma là một lợi thế
- Từng làm trong ngành thời trang, FMCG là một lợi thế
(Ứng viên nộp CV vui lòng đính kèm Portfolio)
- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Sử dụng figma là một lợi thế
- Từng làm trong ngành thời trang, FMCG là một lợi thế
(Ứng viên nộp CV vui lòng đính kèm Portfolio)
Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc tại thương hiệu thuộc TOP 10 tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Làm đẹp, Thời trang
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding
- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân
- Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...
- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản
- Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình
- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình và sẻ chia, gắn kết
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding
- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân
- Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...
- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản
- Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình
- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình và sẻ chia, gắn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI