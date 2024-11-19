Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm của kênh Thương mại điện tử, social post (Shopee, Lazada, Tiktok, Facebook)

- Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của kênh TMĐT

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)

- Sử dụng figma là một lợi thế

- Từng làm trong ngành thời trang, FMCG là một lợi thế

(Ứng viên nộp CV vui lòng đính kèm Portfolio)

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại thương hiệu thuộc TOP 10 tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Làm đẹp, Thời trang

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding

- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân

- Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...

- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản

- Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình

- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình và sẻ chia, gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

