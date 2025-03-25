Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà Nhà Master Building
- 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng tin tuyển dụng và lọc CV trên các kênh tuyển dụng của Công ty
Tổng hợp thông tin ứng viên và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của Công ty
Liên hệ, sơ vấn ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn,...
Phân bổ ứng viên về các cửa hàng có yêu cầu tuyển dụng
Thực hiện thủ tục cho nhân viên mới
Các công việc HCNS khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan: Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh,...
Có Laptop cá nhân
Cẩn thận, siêng năng, nghiêm túc trong công việc
Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan: Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh,...
Có Laptop cá nhân
Cẩn thận, siêng năng, nghiêm túc trong công việc
Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI