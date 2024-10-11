Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CPCN HTECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CPCN HTECOM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty CPCN HTECOM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty CPCN HTECOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1/2 ngõ 84 đường Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng. Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các phát sinh (nếu có) cho khách hàng. Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng. Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.
Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các phát sinh (nếu có) cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên Thành thạo tiếng Anh Am hiểu về công nghệ thông tin, truyền thông marketing. Đã có kinh nghiệm làm telesales, sales, chăm sóc khách hàng hoặc tương đương. Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán. Năng động, nhiệt tình trong công việc và có khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt. Thành thạo tin học văn phòng. Tốt nghiệp đại học
Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên
Thành thạo tiếng Anh
Am hiểu về công nghệ thông tin, truyền thông marketing.
Đã có kinh nghiệm làm telesales, sales, chăm sóc khách hàng hoặc tương đương.
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán.
Năng động, nhiệt tình trong công việc và có khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tốt nghiệp đại học

Tại Công ty CPCN HTECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn Hoa hồng theo dự án tham gia. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cao. Chế độ đãi ngộ và lương thưởng cạnh tranh. Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật khi kí hợp đồng chính thức với công ty. Có cơ hội sở hữu cổ phần tại Công ty.
Lương hấp dẫn
Hoa hồng theo dự án tham gia.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cao.
Chế độ đãi ngộ và lương thưởng cạnh tranh.
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật khi kí hợp đồng chính thức với công ty.
Có cơ hội sở hữu cổ phần tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPCN HTECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPCN HTECOM

Công ty CPCN HTECOM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 89/27 Đại Cồ Việt, Cầu Dền, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

