Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CPCN HTECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1/2 ngõ 84 đường Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng. Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các phát sinh (nếu có) cho khách hàng. Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng. Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên Thành thạo tiếng Anh Am hiểu về công nghệ thông tin, truyền thông marketing. Đã có kinh nghiệm làm telesales, sales, chăm sóc khách hàng hoặc tương đương. Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán. Năng động, nhiệt tình trong công việc và có khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt. Thành thạo tin học văn phòng. Tốt nghiệp đại học

Tại Công ty CPCN HTECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn Hoa hồng theo dự án tham gia. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cao. Chế độ đãi ngộ và lương thưởng cạnh tranh. Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật khi kí hợp đồng chính thức với công ty. Có cơ hội sở hữu cổ phần tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPCN HTECOM

