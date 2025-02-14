Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Phân tích nhu cầu nhân sự, lên kế hoạch và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả.

Tìm kiếm ứng viên: Sử dụng các kênh tuyển dụng trực tuyến và truyền thống để tìm kiếm và thu hút các ứng viên tiềm năng.

Phỏng vấn và đánh giá: Tiến hành phỏng vấn và đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí định sẵn, đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra công bằng và hiệu quả.

Quản lý hồ sơ ứng viên: Lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ ứng viên trong hệ thống quản lý, theo dõi tiến trình tuyển dụng.

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: Tham gia các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh công ty trên thị trường lao động.

Trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng các quản lý để ra quyết định lựa chọn ứng viên phù hợp cho từng vị trí.

Các công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng tại các tổ chức tài chính, Fintech mảng tài chính, mảng bán lẻ, BPO, headhunt…

Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại.

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, Microsoft Office, v.vv.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv.

Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc.

Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.

Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận (từ 8 đến 12tr).

Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí công việc.

Thưởng cổ phần, cổ phiếu khi có thành tích làm việc vượt trội.

Tham gia đầy đủ các chế độ và phức lợi theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi khác theo qui định công ty và tập đoàn (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH).

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....

Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

