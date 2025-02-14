Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 519 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Phân tích nhu cầu nhân sự, lên kế hoạch và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả.
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng:
Tìm kiếm ứng viên: Sử dụng các kênh tuyển dụng trực tuyến và truyền thống để tìm kiếm và thu hút các ứng viên tiềm năng.
Tìm kiếm ứng viên:
Phỏng vấn và đánh giá: Tiến hành phỏng vấn và đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí định sẵn, đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra công bằng và hiệu quả.
Phỏng vấn và đánh giá:
Quản lý hồ sơ ứng viên: Lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ ứng viên trong hệ thống quản lý, theo dõi tiến trình tuyển dụng.
Quản lý hồ sơ ứng viên:
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: Tham gia các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh công ty trên thị trường lao động.
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng:
Trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng các quản lý để ra quyết định lựa chọn ứng viên phù hợp cho từng vị trí.
Các công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng tại các tổ chức tài chính, Fintech mảng tài chính, mảng bán lẻ, BPO, headhunt…
Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại.
Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, Microsoft Office, v.vv.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv.
Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc.
Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.
Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận (từ 8 đến 12tr).
Lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí công việc.
Thưởng cổ phần, cổ phiếu khi có thành tích làm việc vượt trội.
Tham gia đầy đủ các chế độ và phức lợi theo quy định của pháp luật.
Quyền lợi khác theo qui định công ty và tập đoàn (Nghỉ mát, nghỉ phép, BHYT, BHXH).

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....
Được làm việc trong môi trường trẻ, thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

