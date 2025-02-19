Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung: Phát triển và triển khai các loại nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, kịch bản livestream, kịch bản quay dựng...) cho các kênh truyền thông của công ty (website, Facebook, TikTok, YouTube...). Bao gồm content thương hiệu, bán hàng, quảng cáo và nội dung sản phẩm.
Sáng tạo nội dung:
Chiến lược nội dung: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để xây dựng và thực hiện chiến lược content marketing hiệu quả.
Chiến lược nội dung:
Quản lý kênh truyền thông: Xây dựng và phát triển hình ảnh các kênh truyền thông (đặc biệt là fanpage) chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng thương hiệu.
Quản lý kênh truyền thông:
Phối hợp sản xuất: Phối hợp với bộ phận Media (quay dựng, thiết kế) trong quá trình sản xuất nội dung, từ lên ý tưởng, kịch bản đến kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung đầu ra.
Phối hợp sản xuất:
Hợp tác liên phòng ban: Phối hợp với các bộ phận Marketing, Sales, Design... để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.
Hợp tác liên phòng ban:
Đo lường và tối ưu: Theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch content marketing.
Đo lường và tối ưu:
Báo cáo và phân tích: Thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu suất nội dung và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Báo cáo và phân tích:
Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Các nhiệm vụ khác:

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing & kinh tế
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nội dung video ngắn hoặc vị trí tương tự. Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực quảng cáo, digital marketing hoặc quản lý kênh mạng xã hội
- Có kiến thức về content và quảng cáo:
-Năng động, yêu thích sáng tạo và nhanh nhạy trong bắt theo trend
-Hiểu biết các chính sách của Facebook, Tiktok và các nền tảng khác
-Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
-Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.
-Kỹ năng tin học tốt: Tin học văn phòng, Internet, Digital Marketing.
-Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp càng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương cứng 8-12M + Thưởng + Hoa hồng + Phụ cấp
- Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty;
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
- Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ rang.
- Được đào tạo về kiến thức kinh tế và đầu tư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 541 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job308909
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GALLOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GALLOP
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Jooan Global corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Jooan Global corp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn GTG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Sói Đen làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Sói Đen
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ATOMICSOFT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT XANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÒA NHÀ GENZHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÒA NHÀ GENZHOME
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DOSEKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DOSEKIN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THE 1992 VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Orant Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công Ty TNHH Orant Media
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Đồ Gỗ Mạnh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Đồ Gỗ Mạnh Sơn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Hà Thành Car Service làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Hà Thành Car Service
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator RIO TATTOO STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu RIO TATTOO STUDIO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm