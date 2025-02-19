Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung: Phát triển và triển khai các loại nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video, kịch bản livestream, kịch bản quay dựng...) cho các kênh truyền thông của công ty (website, Facebook, TikTok, YouTube...). Bao gồm content thương hiệu, bán hàng, quảng cáo và nội dung sản phẩm.

Chiến lược nội dung: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để xây dựng và thực hiện chiến lược content marketing hiệu quả.

Quản lý kênh truyền thông: Xây dựng và phát triển hình ảnh các kênh truyền thông (đặc biệt là fanpage) chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng thương hiệu.

Phối hợp sản xuất: Phối hợp với bộ phận Media (quay dựng, thiết kế) trong quá trình sản xuất nội dung, từ lên ý tưởng, kịch bản đến kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung đầu ra.

Hợp tác liên phòng ban: Phối hợp với các bộ phận Marketing, Sales, Design... để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Đo lường và tối ưu: Theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch content marketing.

Báo cáo và phân tích: Thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu suất nội dung và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing & kinh tế

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nội dung video ngắn hoặc vị trí tương tự. Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực quảng cáo, digital marketing hoặc quản lý kênh mạng xã hội

- Có kiến thức về content và quảng cáo:

-Năng động, yêu thích sáng tạo và nhanh nhạy trong bắt theo trend

-Hiểu biết các chính sách của Facebook, Tiktok và các nền tảng khác

-Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

-Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

-Kỹ năng tin học tốt: Tin học văn phòng, Internet, Digital Marketing.

-Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp càng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, lương cứng 8-12M + Thưởng + Hoa hồng + Phụ cấp

- Nghỉ lễ và du lịch cùng công ty;

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

- Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ rang.

- Được đào tạo về kiến thức kinh tế và đầu tư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

