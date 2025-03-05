Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng fanpage, các kênh truyền thông hấp dẫn, chuyên nghiệp
- Chăm sóc các fanpage của doanh nghiệp
- Đăng sản phẩm mới lên website và kiểm tra fix các vấn đề về bài đăng
- Viết kịch bản video review sản phẩm, video bán hàng, video tiktok
- Các công việc khác liên quan chuyên môn phát sinh của doanh nghiệp như edit video cơ bản, …

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng, ưu tiên đã từng làm về mảng gia dụng
- Có laptop cá nhân
- Có khả năng quay và edit video bằng capcut cơ bản
- Kỹ năng sáng tạo nội dung đa kênh, làm việc phối hợp đội nhóm tốt
- Tính gắn bó và ổn định với một công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.500.000 - 11.000.000 VNĐ
- Thử việc 2 tháng 85% lương cứng + phụ cấp
- Có tháng lương thứ 13, thưởng lễ, tết
- Nghỉ theo quy định nhà nước
- Được thử thách và đào tạo những công việc chuyên môn khác trong MKT: website, sàn, tiktok,...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty (Thường sau 2-3 tháng chính thức nếu xác định gắn bó lâu dài)
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc và phát triển lên vị trí leader, trưởng phòng Marketing theo lộ trình
- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289b - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

