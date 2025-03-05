Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng fanpage, các kênh truyền thông hấp dẫn, chuyên nghiệp

- Chăm sóc các fanpage của doanh nghiệp

- Đăng sản phẩm mới lên website và kiểm tra fix các vấn đề về bài đăng

- Viết kịch bản video review sản phẩm, video bán hàng, video tiktok

- Các công việc khác liên quan chuyên môn phát sinh của doanh nghiệp như edit video cơ bản, …

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng, ưu tiên đã từng làm về mảng gia dụng

- Có laptop cá nhân

- Có khả năng quay và edit video bằng capcut cơ bản

- Kỹ năng sáng tạo nội dung đa kênh, làm việc phối hợp đội nhóm tốt

- Tính gắn bó và ổn định với một công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.500.000 - 11.000.000 VNĐ

- Thử việc 2 tháng 85% lương cứng + phụ cấp

- Có tháng lương thứ 13, thưởng lễ, tết

- Nghỉ theo quy định nhà nước

- Được thử thách và đào tạo những công việc chuyên môn khác trong MKT: website, sàn, tiktok,...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty (Thường sau 2-3 tháng chính thức nếu xác định gắn bó lâu dài)

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển thành nhân sự xuất sắc và phát triển lên vị trí leader, trưởng phòng Marketing theo lộ trình

- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp đầy đủ nhân sự: Content, thiết kế, quay dựng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP

