Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Building 168, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đakao, Quận 1, HCM, Quận 1

• Hợp tác chặt chẽ với Leader và Giám Đốc để phát triển, thực hiện các chiến lược tiếp thị nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

• Nghiên cứu đối tượng mục tiêu, lập kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể.

• Đưa ra ý tưởng cho các chiến dịch quan trọng, xây dựng các nội dung sáng tạo đa kênh, đa nền tảng (website, facebook, tiktok, instagram, landingpage) và Branding mang tính đột phá theo định hướng, yêu cầu của công ty và khách hàng.

• Theo dõi các chiến dịch, mốc thời gian, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của tài liệu tiếp thị.

• Liên tục cải thiện bằng cách nghiên cứu xu hướng, thu thập và phân tích dữ liệu/ số liệu xã hội phù hợp, thông tin chi tiết và các phương pháp hay nhất, sau đó tạo các chiến dịch quảng bá dựa trên thông tin đó.

• Phối hợp với team Account tương tác, ghi nhận ý kiến khách hàng, nhằm chỉnh sửa content theo yêu cầu của khách hàng.

• Tham gia các hoạt động, chiến dịch khác theo yêu cầu.

• Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực tiếp thị nội dung.

• Ưu tiên đã từng làm Digital Agency/ Advertising Agency.

• Bằng Cử nhân về Truyền thông, Tiếp thị, Báo chí, Phương tiện truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các ngành nghề, lĩnh vực liên quan.

• Có kinh nghiệm về mạng xã hội và liên tục cập nhật xu hướng.

• Có kiến thức về tiếp thị trực tuyến và hiểu biết tốt về các kênh tiếp thị chính.

• Thái độ tích cực, chủ động, chi tiết và hướng đến khách hàng với khả năng đa nhiệm và tổ chức tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cạnh tranh + Bonus theo doanh thu

- Có 12 ngày phép/ năm. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.

- Tham gia các chương trình du lịch, team-building, sinh nhật,…

- Cung cấp trang thiết bị làm việc

