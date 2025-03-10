Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ONECONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Gia Trí,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chụp ảnh và quay video chất lượng cao cho các dự án bất động sản, bao gồm các dự án nhà ở, chung cư, biệt thự, văn phòng...

Chỉnh sửa ảnh và video, đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc hài hòa và phù hợp với thương hiệu.

Sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects...

Phối hợp với đội ngũ marketing để lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo.

Quản lý và lưu trữ ảnh và video một cách có hệ thống.

Đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh và quay video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Capcut ...

Có khả năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh và quay video chuyên nghiệp.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và đáp ứng tiến độ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ONECONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ONECONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.