Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Đường số 6, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:

- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.

- Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Mia amis đối với các khách hàng mới

- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng

2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

4. Kiểm tra công nợ:

- Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.

- Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.

- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên

- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ

- Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tối nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán

Biết nghiệp vụ kế toán

Tư duy học hỏi nhanh, trung thực, khả năng làm việc nhóm

Thành thạo tin học văn phòng, Google drive

Tiếng Anh – khả năng đọc hiểu, ưu tiên người nói được tiếng anh

Làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tùy theo năng lực và kinh nghiệm, từ 8-10 triệu

Thời gian thử việc: 2 tháng. Lương thử việc: 85% lương chính thức

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm nhà nước và bảo hiểm sức khỏe 24/7.

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK

