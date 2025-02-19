Tuyển Kế toán công nợ Nhà Hàng Ann Quán - Công ty TNHH TM & DV Nhà Hàng Lan Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Nhà Hàng Ann Quán - Công ty TNHH TM & DV Nhà Hàng Lan Phương
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Nhà Hàng Ann Quán - Công ty TNHH TM & DV Nhà Hàng Lan Phương

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 133 đường 12, KP4, Phường Tam Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kế thừa Phiếu xuất kho đối với các đơn hàng đã giao tại chi nhánh HCM, Kiểm tra công nợ tại các chi nhánh (Tại các chi nhánh do admin chi nhánh kế thừa).
Lập phiếu thu đơn hàng theo xe, đơn hàng xuất tại kho, xử lý công nợ khách hàng, công nợ xe hàng ngày.
Cấn trừ công nợ và hạch toán lên phần mềm.
Kiểm tra đối chiếu chứng từ, đơn hàng. Lập báo cáo và tính phí đơn hàng trả về gửi bộ phận Kinh Doanh trong ngày.
Đối chiếu số liệu tiền mặt, công nợ thực thu với thủ quỹ chốt sổ quỹ tiền mặt tổng công ty, lập báo cáo tiền (chi nhánh) cuối ngày gửi BGĐ và trưởng bộ phận.
Bàn giao giấy nợ cho phòng Kinh doanh đi thu nợ. Báo cáo tình trạng công nợ cuối ngày đến BGĐ, Phòng KD.
Kiểm tra hạn mức công nợ khách hàng, sales so với thông báo Cty duyệt, lập báo cáo các trường hợp quá hạn thanh toán sau khi chốt công nợ mỗi ngày. Đảm bảo kiểm soát được Hạn mức công nợ theo đúng quy định được duyệt. Báo cáo các trường hợp vượt hạn mức khi có phát sinh đến cấp quản lý hàng ngày, hàng tuần.
Báo cáo số liệu chuyển khoản dư của khách hàng. Lập bút toán xử lý theo phương án đưa ra từ trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác
Có kiến thức cơ bản về các phần mềm kế toán MISA, OMG
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Nhà Hàng Ann Quán - Công ty TNHH TM & DV Nhà Hàng Lan Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được làm việc trong môi trường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng Ann Quán - Công ty TNHH TM & DV Nhà Hàng Lan Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Hàng Ann Quán - Công ty TNHH TM & DV Nhà Hàng Lan Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

