Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 5, đường số 1, KDC Savico, P Tam Bình, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểmtrađốichiếu sốliệugiữacácđơnvịnộibộ,dữliệuchitiếtvàtổnghợp.
Kiểmtracácđịnhkhoảncácnghiệpvụphátsinh.
Kiểmtrasựcânđốigiữasốliệukếtoánchitiết, tổnghợp.
Kiểmtrasốdưcuốikỳcóhợplývàkhớpđúngvớicácbáocáochitiết.
Hạchtoánthunhập,chiphí,khấuhao, TSCĐ, côngnợ,nghiệpvụkhác,thuếGTGTvàbáocáothuếkhốivăn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.
Giảitrìnhsốliệuvàcungcấphồsơ,sốliệuchocơquanthuế,kiểm toán,thanhtrakiểm tra theoyêucầu
Lậpbáocáotàichínhtheotừngquý,6tháng,nămvàcácbáocáogiảitrìnhchitiết.
CungcấpsốliệuChoBanGiámĐốchoặccácđơnvịchứcnăngkhicóyêucầu.
Tậphợpchiphítínhgiáthànhsảnphẩm.
Cáccôngviệcliênquankháctheosựphâncôngcủacấptrên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinhnghiệm: 1nămtrởlêntrongngànhkếtoán
Trìnhđộ:Tốtnghiệp caođẳng/đạihọc(Kếtoán)
Giớitính:Nam/Nữ,22đến40tuổi
Cónguyện vọnglàmviệclâudàitạicôngty.
Cóđịnhhướngmụctiêucôngviệcrõràng,tháiđộtíchcực,tráchnhiệm,trungthực.
Năngđộng,nhanhnhẹn,tưduytốt.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh Thì Được Hưởng Những Gì

CôngtyhỗtrợSim/Điệnthoạilàmviệcnếucónhucầu.
ThamgiaBHXH,BHYTsau03thánglàmviệc.
Hỗtrợchiphícông tác.
Đượcđàotạotậntìnhvềkiếnthứcchuyênngành.
Đượchưởng lươngtháng13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Ngô Bệ, Phường 13. Quận Tân Bình. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

