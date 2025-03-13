Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh
- Hồ Chí Minh:
- Số 5, đường số 1, KDC Savico, P Tam Bình, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểmtrađốichiếu sốliệugiữacácđơnvịnộibộ,dữliệuchitiếtvàtổnghợp.
Kiểmtracácđịnhkhoảncácnghiệpvụphátsinh.
Kiểmtrasựcânđốigiữasốliệukếtoánchitiết, tổnghợp.
Kiểmtrasốdưcuốikỳcóhợplývàkhớpđúngvớicácbáocáochitiết.
Hạchtoánthunhập,chiphí,khấuhao, TSCĐ, côngnợ,nghiệpvụkhác,thuếGTGTvàbáocáothuếkhốivăn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.
Giảitrìnhsốliệuvàcungcấphồsơ,sốliệuchocơquanthuế,kiểm toán,thanhtrakiểm tra theoyêucầu
Lậpbáocáotàichínhtheotừngquý,6tháng,nămvàcácbáocáogiảitrìnhchitiết.
CungcấpsốliệuChoBanGiámĐốchoặccácđơnvịchứcnăngkhicóyêucầu.
Tậphợpchiphítínhgiáthànhsảnphẩm.
Cáccôngviệcliênquankháctheosựphâncôngcủacấptrên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trìnhđộ:Tốtnghiệp caođẳng/đạihọc(Kếtoán)
Giớitính:Nam/Nữ,22đến40tuổi
Cónguyện vọnglàmviệclâudàitạicôngty.
Cóđịnhhướngmụctiêucôngviệcrõràng,tháiđộtíchcực,tráchnhiệm,trungthực.
Năngđộng,nhanhnhẹn,tưduytốt.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh Thì Được Hưởng Những Gì
ThamgiaBHXH,BHYTsau03thánglàmviệc.
Hỗtrợchiphícông tác.
Đượcđàotạotậntìnhvềkiếnthứcchuyênngành.
Đượchưởng lươngtháng13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vạn Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
