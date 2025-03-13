Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30A Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm hợp đồng, xuất VAT cho khách hàng

- Theo dõi đối chiếu và thu hồi công nợ.

- Báo cáo chi tiết về doanh số, công nợ hàng tháng,báo cáo dòng tiền hàng tháng

- Lên hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp và thầu phụ

- Quản lý công nợ nhà cung cấp, thầu phụ

- Kiểm tra thanh toán quyết toán với nhà cung cấp, thầu phụ

- Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế, sổ sách kế toán.

- Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu,thuộc công việc của phòng.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm báo cáo thuế.

- Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000đ

- Hoa hồng công trình hấp dẫn + Thưởng dự án

- Lương tháng thứ 13

- Thưởng dự án theo quy định của công ty

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe hàng năm

- Du lịch cùng công ty

- Team building hàng quý

