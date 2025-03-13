Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30A Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm hợp đồng, xuất VAT cho khách hàng
- Theo dõi đối chiếu và thu hồi công nợ.
- Báo cáo chi tiết về doanh số, công nợ hàng tháng,báo cáo dòng tiền hàng tháng
- Lên hồ sơ thanh toán cho các nhà cung cấp và thầu phụ
- Quản lý công nợ nhà cung cấp, thầu phụ
- Kiểm tra thanh toán quyết toán với nhà cung cấp, thầu phụ
- Khai thuế GTGT, TNDN, TNCN làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế, sổ sách kế toán.
- Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu,thuộc công việc của phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm báo cáo thuế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000đ
- Hoa hồng công trình hấp dẫn + Thưởng dự án
- Lương tháng thứ 13
- Thưởng dự án theo quy định của công ty
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe hàng năm
- Du lịch cùng công ty
- Team building hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30A Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

