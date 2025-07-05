Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Aquarius làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 Đường D4, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiến hành thu thập và ghi chép tỉ mỉ mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện kiểm tra các thông tin liên quan đến giao dịch và đối chiếu với báo cáo chi tiết để đảm bảo sự trùng khớp.

Kiểm tra số liệu, đối chiếu chi tiết khối lượng giữa các bộ phận như kế toán , bộ phận kĩ thuật để phát hiện sai sót

Bảo đảm tính trung thực của số liệu. Giải trình số liệu, hồ sơ nếu có yêu cầu của cấp trên.

Theo dõi và quản lý công nợ toàn bộ doanh nghiệp, lập hồ sơ thanh toán theo từng mốc của hợp đồng EPC đảm bảo việc thanh toán và thu hồi công nợ diễn ra đúng hạn và chính xác.

Soạn thảo các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên. Từ đó, đề xuất các phương pháp tối ưu hóa nguồn thu và chi của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính và các bảng tổng hợp theo đúng tiêu chuẩn kế toán, quy định pháp luật và yêu cầu quản trị.

Tiến hành kiểm tra các chứng từ để xác minh tính chính xác của các nghiệp vụ tài chính.

Triển khai và xây dựng các quy trình kế toán dựa trên các thủ tục hiện hành, nhằm cải thiện hiệu quả công việc.

Bảo mật toàn bộ dữ liệu và thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Lập, kiểm tra và theo dõi những hồ sơ xin cấp hạn mức và các loại bảo lãnh ngân hàng.

Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng, vay mở bảo lãnh, tài khoản sổ phụ....

Chuẩn bị hồ sơ để mở L/C, theo dõi tình hình quá trình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc và bảo lãnh L/C.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ dưới 30 tuổi, kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng, vay mở bảo lãnh, tài khoản sổ phụ....

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết công việc tốt.

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, chuẩn bị hồ sơ, viết email tiếng Anh.

Kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp thời gian.

Nhanh nhẹn, trung thực, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Aquarius Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu

Lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm, lễ tết...;

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và năng động

Nhiều cơ hội và không gian để phát triển, thăng tiến.

Du lịch hàng năm, tea-break và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Aquarius

