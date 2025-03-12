Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1254 Võ Văn Kiệt, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý, kiểm kê kho hàng hóa: xuất kho, nhập kho hàng hóa.

- Tạo phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập hàng hóa… tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

- Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác.

- Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.

- Tổng hợp tất cả các hóa đơn phát sinh trong tháng.

- Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN… và các loại thuế khác khi nộp báo cáo theo tháng.

- Kiểm tra lại các hóa đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác nhất.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính, doanh thu, nội bộ theo quý theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo.

- Đối chiếu lại toàn bộ công nợ định kỳ hằng tháng, quý, năm.

- Lập báo cáo tài chính năm: Báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: 1992 – 1998 là một lợi thế

- Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Fast.

- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc

- Đam mê công việc,hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg Thì Được Hưởng Những Gì

Môitrườnglàmviệcchuyên nghiệp

Cónhiều cơhội thăngtiến

CóchếđộBHXH,BHYTtheođúngluậtlao động

Cácchế độđãingộ khác theo quyđịnh của Côngty.

ThưởngcácngàyLễđặcbiệttrongnămbaogồm TếtDươnglịch,TếtÂmLịch,30/4,1/5,2/9.Cácchínhsách cho con của nhân viên (Thưởng Lễ 1/6, Tết Trung Thu)

Phỏngvấn vàđi làmngaynếuđạtyêucầu

Côngviệcổnđịnhvàlâudài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

