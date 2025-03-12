Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1254 Võ Văn Kiệt, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý, kiểm kê kho hàng hóa: xuất kho, nhập kho hàng hóa.
- Tạo phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập hàng hóa… tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.
- Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác.
- Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.
- Tổng hợp tất cả các hóa đơn phát sinh trong tháng.
- Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN… và các loại thuế khác khi nộp báo cáo theo tháng.
- Kiểm tra lại các hóa đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác nhất.
- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính, doanh thu, nội bộ theo quý theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo.
-Tạo phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập hàng hóa… tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Đối chiếu lại toàn bộ công nợ định kỳ hằng tháng, quý, năm.
- Lập báo cáo tài chính năm: Báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: 1992 – 1998 là một lợi thế
- Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán Fast.
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc
- Đam mê công việc,hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg Thì Được Hưởng Những Gì

Môitrườnglàmviệcchuyên nghiệp
Cónhiều cơhội thăngtiến
CóchếđộBHXH,BHYTtheođúngluậtlao động
Cácchế độđãingộ khác theo quyđịnh của Côngty.
ThưởngcácngàyLễđặcbiệttrongnămbaogồm TếtDươnglịch,TếtÂmLịch,30/4,1/5,2/9.Cácchínhsách cho con của nhân viên (Thưởng Lễ 1/6, Tết Trung Thu)
Phỏngvấn vàđi làmngaynếuđạtyêucầu
Côngviệcổnđịnhvàlâudài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1254 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

