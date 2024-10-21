Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHY (VIỆT NAM). làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng 3, Một phần lô CN7, đường N4, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

-Trợ lý kiểm soát chất lượng là vị trí quan trọng trong các công ty sản xuất và chế biến, chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

-Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ trong các cuộc kiểm tra chất lượng nội bộ và từ bên ngoài.

-Đề xuất ý tưởng và tham gia vào các dự án cải tiến chất lượng, giúp nâng cao hiệu suất và giảm thiểu lỗi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung giao tiếp Có kinh nghiệm 3 năm Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PPT...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHY (VIỆT NAM). Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật Làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHY (VIỆT NAM).

