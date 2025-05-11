Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
- Hồ Chí Minh: 96 Đường Số 6,KDC Cityland,Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Tìm kiếm nguồn data khách hàng, chủ động liên lạc chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau.
Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, tư vấn và giải đáp các vấn đề.
Phối hợp triển khai thiết kế theo yêu cầu khách hàng và thực hiện báo giá theo thiết kế được duyệt.
Theo dõi, rà soát trong quá trình làm hợp đồng, các điều khoản thanh toán và theo dõi thanh lý hợp đồng.
Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Lập bảng theo dõi data dự án.
Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình thi công và vận hành.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên.
Thực hiện các báo cáo tuần/tháng/quý/năm.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng được Microsoft Office.
Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về hệ thống phòng sạch, hệ thống điều hòa, thông gió - hút khói,..
Tiếng anh giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia BHXH đầy đủ
Tất cả thu nhập net
Ngày phép năm
Tham gia team buiding hàng năm
Thưởng các ngày lễ trong năm
Hỗ trợ chi phí đào tạo
Hỗ trợ chi phí công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI