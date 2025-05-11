Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Đường Số 6,KDC Cityland,Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm nguồn data khách hàng, chủ động liên lạc chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau.

Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, tư vấn và giải đáp các vấn đề.

Phối hợp triển khai thiết kế theo yêu cầu khách hàng và thực hiện báo giá theo thiết kế được duyệt.

Theo dõi, rà soát trong quá trình làm hợp đồng, các điều khoản thanh toán và theo dõi thanh lý hợp đồng.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Lập bảng theo dõi data dự án.

Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình thi công và vận hành.

Chăm sóc khách hàng thường xuyên.

Thực hiện các báo cáo tuần/tháng/quý/năm.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nhiệt Lạnh, Kỹ thuật nhiệt - điện,..

Sử dụng được Microsoft Office.

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về hệ thống phòng sạch, hệ thống điều hòa, thông gió - hút khói,..

Tiếng anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 + thưởng tết âm + thưởng năng suất dự án

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tham gia BHXH đầy đủ

Tất cả thu nhập net

Ngày phép năm

Tham gia team buiding hàng năm

Thưởng các ngày lễ trong năm

Hỗ trợ chi phí đào tạo

Hỗ trợ chi phí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO

