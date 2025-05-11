Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96 Đường Số 6,KDC Cityland,Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm nguồn data khách hàng, chủ động liên lạc chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau.
Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, tư vấn và giải đáp các vấn đề.
Phối hợp triển khai thiết kế theo yêu cầu khách hàng và thực hiện báo giá theo thiết kế được duyệt.
Theo dõi, rà soát trong quá trình làm hợp đồng, các điều khoản thanh toán và theo dõi thanh lý hợp đồng.
Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Lập bảng theo dõi data dự án.
Theo dõi và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình thi công và vận hành.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên.
Thực hiện các báo cáo tuần/tháng/quý/năm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nhiệt Lạnh, Kỹ thuật nhiệt - điện,..
Sử dụng được Microsoft Office.
Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về hệ thống phòng sạch, hệ thống điều hòa, thông gió - hút khói,..
Tiếng anh giao tiếp

Quyền Lợi

Lương tháng 13 + thưởng tết âm + thưởng năng suất dự án
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia BHXH đầy đủ
Tất cả thu nhập net
Ngày phép năm
Tham gia team buiding hàng năm
Thưởng các ngày lễ trong năm
Hỗ trợ chi phí đào tạo
Hỗ trợ chi phí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 96, Đường Số 6, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

