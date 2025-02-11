Tuyển Content Creator Công ty TNHH PN Nguyên Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R6 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phân tích insight KH, sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Youtube), Website, Group Cộng đồng. Phối hợp với Designer/ Production để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng (hình tĩnh, post động, infographic, motion clip, animation clip...).

- Lên kế hoạch, ý tưởng viết bài, kịch bản video ngắn và hỗ trợ quay clip trên các nền tảng: Facebook, Tiktok, Youtube, Website cùng team liên quan đến các nội dung về ẩm thực, du lịch, con người,...dựa trên xu hướng thế giới.

- Lên kế hoạch phân bổ và triển khai duy trì lịch đăng bài và triển khai các chiến dịch nội dung trên blog & các kênh truyền thông khác (Facebook, TikTok, các trang cộng đồng,...), nhằm tăng nhận diện thương hiệu, hỗ trợ các chương trình marketing và bán hàng.

- Quản lý nội dung hiệu quả: Lên kế hoạch đăng bài, tương tác với người theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung.

- Viết nội dung các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads và chịu trách nhiệm về các KPIs tương ứng trên các kênh digital (reach, engagement....). Phối hợp với design và các thành viên trong team nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh. Giám sát và thúc đẩy công việc thiết kế, dựng phim và hỗ trợ sáng tạo nội dung cho các phòng ban liên quan.

- Viết bài PR, thông cáo báo chí, thông báo đến khách hàng, đến cơ quan truyền thông.

- Theo dõi các xu hướng của thị trường, nghiên cứu và bắt trends, nắm bắt nhanh nhạt về các thông tin của đối thủ cạnh tranh.

- Biên tập SEO Website, hiệu chỉnh tối ưu nội dung website.

- Tìm kiếm, đề xuất các phương án Marketing nhằm mang lại giá trị cho công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch

- Góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu: Tham gia sản xuất hình ảnh, video, infographic,...

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học: Chuyên ngành Du lịch, marketing, kinh tế, báo chí,...

- Hoạt bát, năng động, ham học hỏi.

- Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt.

- Chịu đc áp lực công việc

- Có khả năng diễn đạt ngôn ngữ bằng văn bản và lời nói tốt.

- Tiếng Anh thành thạo viết và nói là một lợi thế

- Có kinh nghiệm về Content Marketing: 3 năm.

- Có kỹ năng viết lách, sử dụng từ hiệu quả.

- Kỹ năng biên tập hình ảnh, nội dung.

- Kỹ năng báo cáo, đưa ra quyết định.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Chính trực, tự tin, năng động.

- Chủ động trách nhiệm.

- Am hiểu ngành F&B, bán lẻ.

- Có máy tính cá nhân

Điểm cộng "siêu to khổng lồ" nếu bạn:

- Biết quay, dựng video ngắn đơn giản trên điện thoại, biết sử dụng Capcut và Canva là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tạo content "gây bão" mạng xã hội.

Có tư duy dùng công cụ AI, ChatGPT

Hiểu thuật toán phân phối của nền tảng mạng xã hội

Tại Công ty TNHH PN Nguyên Vy Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng tuỳ năng lực (Mức lương: 8.000.000 - 13.000.000 + Thưởng %)

- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, trẻ trung

- Cơ hội phát triển: Được tham gia vào các dự án thú vị, được học hỏi và nâng cao kỹ năng.

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên

- Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PN Nguyên Vy

