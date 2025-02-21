Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo và sản xuất nội dung:

Lên ý tưởng, viết bài post (bài viết, hình ảnh, video ngắn) để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Website, v.v.

Xây dựng nội dung video short (30-60 giây), thiết kế hình ảnh sáng tạo phù hợp với định hướng của công ty.

Quản lý và vận hành kênh social media:

Quản trị các kênh truyền thông chính thức của công ty bao gồm: Facebook, TikTok, YouTube, Website.

Đảm bảo nội dung đăng tải đều đặn, nhất quán và đúng thời điểm để tối ưu hóa khả năng tiếp cận đối tượng mục tiêu.

3. Chăm sóc và phát triển cộng đồng:

Chủ động tương tác, trả lời bình luận, tin nhắn của khán giả trên các nền tảng mạng xã hội.

Xây dựng các hoạt động tương tác, mini-game, hoặc sự kiện để gia tăng sự gắn bó của cộng đồng.

4. Chạy quảng cáo chuyển đổi:

Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc liên quan

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SOCIAL MEDIA & CONTENT CREATOR

Kỹ năng sáng tạo nội dung mạnh mẽ, khả năng viết lách tốt và tư duy hình ảnh thẩm mỹ.

Sẵn sàng tiếp nhận đào tạo các Công cụ AI: Chat GPT, Ai hình ảnh, AI âm thanh, AI video...

Tích cực, thích văn hóa học tập, học hỏi liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

3.1. Lương - thưởng

Mức lương: 10 - 15 triệu tùy năng lực

Được đánh giá tăng lương hằng tháng theo PP tích điểm

Các khoản thưởng KQKD hàng tháng

Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm

Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo

Thưởng tháng lương 13

Thưởng Tết âm lịch

Đảm bảo tín nhiệm đồng hành; tham gia vào Ban Lãnh Đạo công ty có Cổ phần xây dựng và đóng góp hằng năm.

3.2. Phúc lợi

Phụ cấp & Trợ cấp: Ăn trưa 720,000 VNĐ/tháng; PC gửi xe

PC nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng

Phụ cấp trang phục 4,000,000VND/năm.

Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;

Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm

Các hoạt động Teamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ

Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3.3. Đào tạo phát triển & Lộ trình thăng tiến

Đào tạo nội bộ: kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn hàng tuần; văn hoá đọc 15P hàng ngày;

Teamwork 2h mỗi tuần trong hoặc ngoài văn phòng

Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm.

Hỗ trợ 50% - 100% chi phí tự học (chứng chỉ, kỹ năng bổ trợ,...)

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Lộ trình thăng tiến: Không hạn chế tuổi tác, bạn có thể ở vị trí cao ngay khi còn rất trẻ

Theo hướng chuyên gia: Nhân viên - > Chuyên viên -> Chuyên viên cao cấp -> Chuyên gia -> Chuyên gia cao cấp

Theo hướng Quản lý: Nhân viên -> Chuyên viên -> Trưởng dự án/Trưởng nhóm -> Trưởng bộ phận -> Giám đốc Business Unit

3.4. Môi trường làm việc - Văn hóa Công ty

Lấy nhân sự làm trung tâm/ cốt lõi

Làm việc trách nhiệm cao, coi mình là nguyên nhân của mọi vấn đề

Chủ động và sáng tạo khi làm việc,

Học tập và cải tiến công việc mỗi ngày

Mục tiêu rõ ràng gắn mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức

Chính trực, thân thiện, cởi mở

Hợp tác cao cùng hành động hướng tới Kết quả chung

Bạn là chuyên gia trong lĩnh vực của bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

