Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo và sản xuất nội dung:
Lên ý tưởng, viết bài post (bài viết, hình ảnh, video ngắn) để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Website, v.v.
Xây dựng nội dung video short (30-60 giây), thiết kế hình ảnh sáng tạo phù hợp với định hướng của công ty.
Quản lý và vận hành kênh social media:
Quản trị các kênh truyền thông chính thức của công ty bao gồm: Facebook, TikTok, YouTube, Website.
Đảm bảo nội dung đăng tải đều đặn, nhất quán và đúng thời điểm để tối ưu hóa khả năng tiếp cận đối tượng mục tiêu.
3. Chăm sóc và phát triển cộng đồng:
Chăm sóc và phát triển cộng đồng:
Chủ động tương tác, trả lời bình luận, tin nhắn của khán giả trên các nền tảng mạng xã hội.
Xây dựng các hoạt động tương tác, mini-game, hoặc sự kiện để gia tăng sự gắn bó của cộng đồng.
4. Chạy quảng cáo chuyển đổi:
Triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi.
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SOCIAL MEDIA & CONTENT CREATOR
SOCIAL MEDIA & CONTENT CREATOR
Kỹ năng sáng tạo nội dung mạnh mẽ, khả năng viết lách tốt và tư duy hình ảnh thẩm mỹ.
Sẵn sàng tiếp nhận đào tạo các Công cụ AI: Chat GPT, Ai hình ảnh, AI âm thanh, AI video...
Tích cực, thích văn hóa học tập, học hỏi liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

3.1. Lương - thưởng
Mức lương: 10 - 15 triệu tùy năng lực
Được đánh giá tăng lương hằng tháng theo PP tích điểm
Các khoản thưởng KQKD hàng tháng
Nhận thưởng nóng cá nhân, đội nhóm xuất sắc ngay theo từng tuần, từng tháng, từng sản phẩm
Thưởng ý tưởng, thưởng cải tiến sáng tạo
Thưởng tháng lương 13
Thưởng Tết âm lịch
Đảm bảo tín nhiệm đồng hành; tham gia vào Ban Lãnh Đạo công ty có Cổ phần xây dựng và đóng góp hằng năm.
3.2. Phúc lợi
Phụ cấp & Trợ cấp: Ăn trưa 720,000 VNĐ/tháng; PC gửi xe
PC nhiệm 500,000 – 5,000,000 VNĐ/tháng
Phụ cấp trang phục 4,000,000VND/năm.
Các khoản phúc lợi khác: Thưởng các ngày lễ Tết theo Quy định của nhà nước, Sinh nhật, các chế độ ốm đau hiếu hỷ đầy đủ; Người lao động sinh con; Người lao động kết hôn; Thưởng thêm các ngày sinh nhật Công ty, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel;
Ngày phép giữ nguyên lương: 12 ngày/năm
Các hoạt động Teamwork, Teambuilding, Du lịch định kỳ
Hỗ trợ chi phí tập Gym hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3.3. Đào tạo phát triển & Lộ trình thăng tiến
Đào tạo nội bộ: kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn hàng tuần; văn hoá đọc 15P hàng ngày;
Teamwork 2h mỗi tuần trong hoặc ngoài văn phòng
Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm.
Hỗ trợ 50% - 100% chi phí tự học (chứng chỉ, kỹ năng bổ trợ,...)
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Lộ trình thăng tiến: Không hạn chế tuổi tác, bạn có thể ở vị trí cao ngay khi còn rất trẻ
Theo hướng chuyên gia: Nhân viên - > Chuyên viên -> Chuyên viên cao cấp -> Chuyên gia -> Chuyên gia cao cấp
Theo hướng Quản lý: Nhân viên -> Chuyên viên -> Trưởng dự án/Trưởng nhóm -> Trưởng bộ phận -> Giám đốc Business Unit
3.4. Môi trường làm việc - Văn hóa Công ty
Lấy nhân sự làm trung tâm/ cốt lõi
Làm việc trách nhiệm cao, coi mình là nguyên nhân của mọi vấn đề
Chủ động và sáng tạo khi làm việc,
Học tập và cải tiến công việc mỗi ngày
Mục tiêu rõ ràng gắn mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức
Chính trực, thân thiện, cởi mở
Hợp tác cao cùng hành động hướng tới Kết quả chung
Bạn là chuyên gia trong lĩnh vực của bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

