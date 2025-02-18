Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung,kịch bản, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, video ...) trên các kênh facebook, youtube, tiktok, website của công ty.

Triển khai các tuyến nội dung bài đăng cho các fanpage chính Viết content, design ảnh, edit video cơ bản Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video viral Xây dựng các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.

Một số công việc khác liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông...

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, ưu tiên IT outsourcing.

Có kinh nghiệm làm việc wordpress.

Có tư duy viết tốt và học hỏi nhanh.

Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng.

Có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực tốt và có khả năng sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương Net + Thưởng lương tháng 13.

Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc. (có tháng 8 và 2). (

Phụ cấp ăn trưa và xăng xe.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Teambuidling,...

Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.

Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe,,...

Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

