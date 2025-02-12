Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CREADY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CREADY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CREADY
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH CREADY

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH CREADY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

● Nghiên cứu và đề xuất ý tưởng nội dung cho TikTok/ Youtube, đặc biệt trong lĩnh vực trải
nghiệm văn hóa.
● Phối hợp với editor để hoàn thiện video, đảm bảo nội dung chất lượng trước khi xuất
bản.
● Phối hợp cùng team để sáng tạo và sản xuất nội dung, bao gồm kênh seeding
● Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung trên Instagram & Facebook hoặc thực thi các kế
hoạch truyền thông từ leader..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Phù hợp với các bạn sinh viên năm 3,4 theo đuổi lĩnh vực truyền thông marketing, xây
dựng thương hiệu,...
● Nhanh nhạy với trend, có tư duy sáng tạo nội dung viral
● Biết quay dựng cơ bản (Capcut) là lợi thế
● Quan tâm hoặc đam mê tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.
● Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu, tư duy cởi mở linh hoạt học hỏi
● Có trách nhiệm với deadline

Tại CÔNG TY TNHH CREADY Thì Được Hưởng Những Gì

● Cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo, trải nghiệm thực tế với văn hóa Việt, tham gia
roadtrip theo tháng/ dự án,...
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, đề cao sự sáng tạo và chủ động.
● Học hỏi trực tiếp từ team giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội
dung.
● Lương cứng + Thưởng dự án
● Cơ hội trở thành nhân sự chính thức nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CREADY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH CREADY

CÔNG TY TNHH CREADY

