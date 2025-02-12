Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CREADY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

● Nghiên cứu và đề xuất ý tưởng nội dung cho TikTok/ Youtube, đặc biệt trong lĩnh vực trải

nghiệm văn hóa.

● Phối hợp với editor để hoàn thiện video, đảm bảo nội dung chất lượng trước khi xuất

bản.

● Phối hợp cùng team để sáng tạo và sản xuất nội dung, bao gồm kênh seeding

● Hỗ trợ quản lý và phát triển nội dung trên Instagram & Facebook hoặc thực thi các kế

hoạch truyền thông từ leader..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Phù hợp với các bạn sinh viên năm 3,4 theo đuổi lĩnh vực truyền thông marketing, xây

dựng thương hiệu,...

● Nhanh nhạy với trend, có tư duy sáng tạo nội dung viral

● Biết quay dựng cơ bản (Capcut) là lợi thế

● Quan tâm hoặc đam mê tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

● Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu, tư duy cởi mở linh hoạt học hỏi

● Có trách nhiệm với deadline

Tại CÔNG TY TNHH CREADY Thì Được Hưởng Những Gì

● Cơ hội tham gia vào các dự án sáng tạo, trải nghiệm thực tế với văn hóa Việt, tham gia

roadtrip theo tháng/ dự án,...

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, đề cao sự sáng tạo và chủ động.

● Học hỏi trực tiếp từ team giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội

dung.

● Lương cứng + Thưởng dự án

● Cơ hội trở thành nhân sự chính thức nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CREADY

