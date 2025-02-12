Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng phát triển và nghiệm thu sản phẩm nội dung: Video Youtube

Tham gia vào khâu sản xuất nội dung cho dự án (xây dựng định hướng nội dung, dàn ý, nghiệm thu).

Phối hợp với Designer/Editor để sản xuất các sản phẩm visual.

Chịu trách nhiệm brainstorm, viết các nội dung văn bản phù hợp với sản phẩm visual (sử dụng kỹ thuật SEO, content principle,...)

Đăng tải và Theo dõi nội dung

Ghép các sản phẩm thô thành video Youtube hoàn chỉnh và đăng tải theo kế hoạch đã định.

Theo dõi hiệu suất nội dung để thực hiện các cải thiện cần thiết.

Hỗ trợ Nghiên cứu và Tối ưu nội dung

Nghiên cứu từ khóa SEO và áp dụng các kỹ thuật viết tối ưu nội dung.

Nghiên cứu tuyến nội dung, xu hướng nội dung thị trường, nhằm phát triển chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH hoặc các khóa học liên quan (chấp nhận sinh viên mới ra trường), có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung hấp dẫn và hiệu quả.

Khả năng đánh giá hình ảnh, thẩm mỹ nghệ thuật tốt.

Thành thạo 01+ bộ công cụ chỉnh ảnh (Photoshop, Canva, Ae,...), chỉnh video (Premiere, Capcut, Final Cut...)

Yêu thích âm nhạc, thường xuyên cập nhật các xu hướng âm nhạc mới.

Lợi thế nếu có 06+ tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Content marketing, Content writing, Quản trị nội dung mạng xã hội, Social media content,...

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ/ tháng.

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng.

Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.

Được đào tạo chuyên sâu về thị hiếu chuyên môn, nội dung được đón nhận trên các nền tảng (nền tảng chính là Youtube)

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin