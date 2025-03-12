Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LK3 - 7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Chạy quảng cáo & Tìm kiếm khách hàng

Lên kế hoạch & triển khai chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, TikTok Ads … để tìm kiếm khách hàng mua BĐS (căn hộ, nhà phố, biệt thự…).

Tối ưu ngân sách quảng cáo, đảm bảo CPL (Cost per Lead) hợp lý & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

Remarketing & Retargeting Ads: Tiếp cận lại khách hàng đã quan tâm dự án, tăng khả năng booking.

Phân tích dữ liệu Ads, theo dõi chỉ số & đề xuất phương án cải thiện chiến dịch.

2. SEO Website & Content Marketing (Cơ bản)

Nghiên cứu từ khóa (Keyword Research), tối ưu SEO để tăng traffic tự nhiên vào website công ty.

Phối hợp với team Content và Agency bên ngoài để viết và tối ưu bài chuẩn SEO cho website, blog, landing page

Xây dựng chiến lược SEO Onpage & Offpage để gia tăng thứ hạng tìm kiếm.

3. Thiết kế Website & Landing Page

Thiết kế và tối ưu Landing Page thu hút lead, tích hợp Form đăng ký và Call-to-Action hiệu quả.

Quản lý, cập nhật nội dung trên các kênh Digital của công ty

Phối hợp với Designer để thiết kế hình ảnh, banner cho website & landing page.

4. Quản lý các kênh Digital Marketing của công ty

Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Digital Marketing cho dự án bất động sản, phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion...

Xây dựng nội dung quảng cáo hấp dẫn, phù hợp với từng kênh.

Tối ưu UX/UI website & landing page để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

5. Email Marketing & Automation

Xây dựng và triển khai chiến dịch Email Marketing, SMS Marketing tự động hóa.

Quản lý và tối ưu CRM & hệ thống Automation để nuôi dưỡng khách hàng.

6. Các công việc khác

Hỗ trợ phòng MKT tổ chức một số sự kiện nội bộ của công ty

Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm làm Digital MKT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Digital Marketing Bất động sản

Từng triển khai chiến dịch Google Ads, Facebook Ads ngân sách trên 50tr/ tháng

Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu CRM & Marketing Automation là 1 lợi thế

Kỹ năng và chuyên môn

Thành thạo Google Ads, Facebook Ads.

Biết SEO cơ bản (tối ưu Onpage, Offpage, nghiên cứu từ khóa)

Có khả năng thiết kế website & landing page

Hiểu về CRM, Email Marketing, Automation là một lợi thế.

Có kỹ năng phân tích số liệu, đo lường hiệu suất quảng cáo.

Có khả năng thiết kế hình ảnh cơ bản (Canva, Photoshop) hoặc edit video đơn giản

Hiểu biết về UI/UX Design cơ bản và cách tối ưu chuyển đổi trên landing page.

Tư duy linh hoạt, sẵn sàng học hỏi và tối ưu chiến lược marketing theo tình hình thị trường

Chính trực, nhiệt tình, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định từ 15.000.000đ – 20.000.000đ/ tháng tùy năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc.Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Tham gia các hoạt động của công ty:Du lịch, team building …

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Có cơ hội được đào tạo thêm về chiến lược sale & marketing bất động sản chuyên sâu

Địa điểm làm việc: LK3-7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 2 - Thứ 6: 8h – 17h

Thứ 7: 8h – 12h

Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

