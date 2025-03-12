Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- LK3

- 7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Chạy quảng cáo & Tìm kiếm khách hàng
Lên kế hoạch & triển khai chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, TikTok Ads … để tìm kiếm khách hàng mua BĐS (căn hộ, nhà phố, biệt thự…).
Tối ưu ngân sách quảng cáo, đảm bảo CPL (Cost per Lead) hợp lý & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
Remarketing & Retargeting Ads: Tiếp cận lại khách hàng đã quan tâm dự án, tăng khả năng booking.
Phân tích dữ liệu Ads, theo dõi chỉ số & đề xuất phương án cải thiện chiến dịch.
2. SEO Website & Content Marketing (Cơ bản)
Nghiên cứu từ khóa (Keyword Research), tối ưu SEO để tăng traffic tự nhiên vào website công ty.
Phối hợp với team Content và Agency bên ngoài để viết và tối ưu bài chuẩn SEO cho website, blog, landing page
Xây dựng chiến lược SEO Onpage & Offpage để gia tăng thứ hạng tìm kiếm.
3. Thiết kế Website & Landing Page
Thiết kế và tối ưu Landing Page thu hút lead, tích hợp Form đăng ký và Call-to-Action hiệu quả.
Quản lý, cập nhật nội dung trên các kênh Digital của công ty
Phối hợp với Designer để thiết kế hình ảnh, banner cho website & landing page.
4. Quản lý các kênh Digital Marketing của công ty
Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Digital Marketing cho dự án bất động sản, phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion...
Xây dựng nội dung quảng cáo hấp dẫn, phù hợp với từng kênh.
Tối ưu UX/UI website & landing page để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
5. Email Marketing & Automation
Xây dựng và triển khai chiến dịch Email Marketing, SMS Marketing tự động hóa.
Quản lý và tối ưu CRM & hệ thống Automation để nuôi dưỡng khách hàng.
6. Các công việc khác
Hỗ trợ phòng MKT tổ chức một số sự kiện nội bộ của công ty
Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng Marketing và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm làm Digital MKT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Digital Marketing Bất động sản
Từng triển khai chiến dịch Google Ads, Facebook Ads ngân sách trên 50tr/ tháng
Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu CRM & Marketing Automation là 1 lợi thế
Kỹ năng và chuyên môn
Thành thạo Google Ads, Facebook Ads.
Biết SEO cơ bản (tối ưu Onpage, Offpage, nghiên cứu từ khóa)
Có khả năng thiết kế website & landing page
Hiểu về CRM, Email Marketing, Automation là một lợi thế.
Có kỹ năng phân tích số liệu, đo lường hiệu suất quảng cáo.
Có khả năng thiết kế hình ảnh cơ bản (Canva, Photoshop) hoặc edit video đơn giản
Hiểu biết về UI/UX Design cơ bản và cách tối ưu chuyển đổi trên landing page.
Tư duy linh hoạt, sẵn sàng học hỏi và tối ưu chiến lược marketing theo tình hình thị trường
Chính trực, nhiệt tình, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định từ 15.000.000đ – 20.000.000đ/ tháng tùy năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc.Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Tham gia các hoạt động của công ty:Du lịch, team building …
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Có cơ hội được đào tạo thêm về chiến lược sale & marketing bất động sản chuyên sâu
Địa điểm làm việc: LK3-7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM
Thứ 2 - Thứ 6: 8h – 17h
Thứ 7: 8h – 12h
Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L18-11-13,Tầng 18,Toà Nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

