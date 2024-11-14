Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Triển khai quảng cáo Facebook Ads, Google Search theo kế hoạch được phân công cho các sản phẩm của Công ty
- Thực hiện chiến dịch quảng cáo, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá Lead và tỷ lệ chuyển đổi.
- Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh (được chạy ngân sách lớn).
- Phối hợp với bộ phận content và thiết kế để đạt hiệu quả cao nhất trong các chiến dịch.
- Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả công việc định kỳ lên Marketing Manager.
- Hỗ trợ thực hiện các công việc với các bộ phận khác (nếu cần).

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Cử nhân trở lên, ưu tiên các ngành Kinh tế, Marketing, Báo chí, Truyền thông, v.v...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm đảm nhận công việc Digital Marketing mảng Facebook
Ads.
- Từng chạy quảng cáo với ngân sách > 100 triệu/tháng. Triển khai được nhiều loại hình quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên kênh Facebook.
- Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Quyền Lợi

Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 VND/tháng + thưởng commission + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có). Tổng thu nhập up to 30.000.000 VND/tháng.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 17h30 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân, Hà Nội

