Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai quảng cáo Facebook Ads, Google Search theo kế hoạch được phân công cho các sản phẩm của Công ty

- Thực hiện chiến dịch quảng cáo, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá Lead và tỷ lệ chuyển đổi.

- Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh (được chạy ngân sách lớn).

- Phối hợp với bộ phận content và thiết kế để đạt hiệu quả cao nhất trong các chiến dịch.

- Thực hiện báo cáo tiến độ và kết quả công việc định kỳ lên Marketing Manager.

- Hỗ trợ thực hiện các công việc với các bộ phận khác (nếu cần).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cử nhân trở lên, ưu tiên các ngành Kinh tế, Marketing, Báo chí, Truyền thông, v.v...

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm đảm nhận công việc Digital Marketing mảng Facebook

Ads.

- Từng chạy quảng cáo với ngân sách > 100 triệu/tháng. Triển khai được nhiều loại hình quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên kênh Facebook.

- Thông minh, chăm chỉ, tử tế.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 VND/tháng + thưởng commission + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có). Tổng thu nhập up to 30.000.000 VND/tháng.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 17h30 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TIẾN MẪN

