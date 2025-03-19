Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 146 Thành Thái P12 Q10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8h00 - 17h00
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc tương đương.
Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên: Có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán.
Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương net: 10,000,000- 12,000,000 ++ phụ cấp.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Nghỉ phép năm, thưởng lễ Tết và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
