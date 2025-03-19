Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 146 Thành Thái P12 Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8h00 - 17h00

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương.

Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên: Có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net: 10,000,000- 12,000,000 ++ phụ cấp.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Nghỉ phép năm, thưởng lễ Tết và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Petech

