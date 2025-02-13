Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Soát xét các hồ sơ chỉ phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu
Theo dõi các hợp đồng thi công, lên kế hoạch dự chỉ định kỳ
Tổng hợp báo cáo thu/chi liên quan đến quản lý đô thị.
Thu thập, lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán bản cứng và bản mềm, lên số liệu báo cáo tài chính theo tháng (bảng cảkt, kqkd)
Bao quát, hướng dẫn kế toán phần hành thực hiện các công việc xuất hóa đơn, giao dịch ngân hàng, kẻ khai thuế gtgt, tnen, bhxh định kỳ
Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ, lên số liệu BCTC, quyết toán thuế (TNDN, TNCN...) theo năm
Lập bảng thanh toán lương, bhxh
Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng...
Cập nhật các quy định, chính sách liên quan đưa ra khuyến nghị phù hợp với hoạt động Công ty
Thực hiện các công tác phát sinh đột xuất theo sự phân công công việc của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi 23-40 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đằng/ Đại học chuyên nghành kế toán/ kiểm toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các công ty là chủ đầu tư, hoặc nhà thầu thi công
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Nắm bắt nhanh công việc
Giao tiếp và trình bày tốt
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận
Hoạt bát, Năng động.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 triệu đến 25 triệu đồng/tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 linh hoạt theo công việc phát sinh).
Sáng từ 08 giờ 30 đến 12 giờ
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm.
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Vexilla

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng 02 Tầng 8 (Khối văn phòng), Tòa Nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

