Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE 247 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC - CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1 Xây dựng, tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình

2 Phối hợp công việc của các kế toán viên. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ kế toán

3 Kiểm soát các loại chứng từ, sổ sách. Giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định

4 Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập báo các báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế tháng/quý/năm

5 Xử lý các báo cáo của Kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, v.v….

6 Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan

7 Lập hồ sơ, chứng từ, lưu trữ hồ sơ pháp lý của Công ty

8 Điều chỉnh và xử lý sai sót phát sinh thực tế

9 Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị

10 Phê duyệt các bảng tính lương do kế toán tổng hợp lập

11 Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế

12 Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán