Tuyển Nhân viên Marketing Hệ Thống Cơm Niêu Thiên Lý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mục tiêu công việc

- Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên Viên Marketing Online năng động và tài năng để dẫn dắt các nỗ lực xây dựng thương hiệu cho Thế Giới Sốt, một thương hiệu gia vị nấu ăn hàng đầu. Trong vai trò này, bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng kỹ thuật số, tạo nội dung hấp dẫn và thúc đẩy sự tương tác của người tiêu dùng với thương hiệu của chúng tôi.

We are seeking a talented Online Marketing Specialist to lead our Branding efforts for Thế Giới Sốt, a cooking sauce brand. You will play a crucial role in building and developing the brand across digital platforms, creating engaging content, and driving customer engagement.

Trách nhiệm chính

- Phát triển và triển khai các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện để nâng cao nhận diện thương hiệu Thế Giới Sốt.

Develop and implement comprehensive digital marketing strategies to enhance Thế Giới Sốt’s brand awareness

- Quản lý và tạo nội dung hấp dẫn cho các kênh mạng xã hội của thương hiệu.

Manage and create compelling content for the brand’s social media channels

- Xây dựng các chiến dịch quảng cáo trực tuyến hiệu quả trên các nền tảng như Facebook, Instagram, và TikTok.

Develop effective online advertising campaigns on platforms such as Facebook, Instagram, and TikTok

- Phân tích dữ liệu thị trường và xu hướng để đề xuất các cải tiến trong chiến lược marketing.

Analyze market data and trends to propose improvements to marketing strategies

- Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên tất cả các kênh.

Collaborate with other departments to ensure brand consistency across all channels

- Giám sát và báo cáo các chỉ số KPI quan trọng của các chiến dịch marketing trực tuyến.

Monitor and report on key KPIs for online marketing campaigns

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm hoặc đồ uống.

Minimum 3 years of experience in digital marketing, preferably in the food/beverage industry

- Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất

In-depth understanding of social media platforms and latest digital marketing trends

- Kỹ năng xuất sắc trong việc tạo nội dung và kể chuyện thương hiệu.

Excellent content creation and brand storytelling skills

- Kinh nghiệm với các công cụ phân tích dữ liệu và nền tảng quảng cáo trực tuyến.

Experience with data analysis tools and online advertising platforms

-Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường làm việc nhanh chóng

Ability to work independently and in a fast-paced environment

-Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình mạnh mẽ.

Strong communication and presentation skills

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Bachelor’s degree in Marketing, Communications, or related field

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Thực phẩm & Đồ uống, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh