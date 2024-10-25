Tuyển Sales Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Sales Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH BRODUCERS
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH BRODUCERS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ sale trong các hoạt động quản lý khách hàng Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng, trong hệ thống CRM Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình xử lý tài khoản khách hàng diễn ra suôn sẻ Tham gia vào các chiến dịch marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các yêu cầu của khách hàng
Hỗ trợ đội ngũ sale trong các hoạt động quản lý khách hàng
Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng, trong hệ thống CRM
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình xử lý tài khoản khách hàng diễn ra suôn sẻ
Tham gia vào các chiến dịch marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo ứng viên tiềm năng Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc các ngành liên quan Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả Thành thạo Microsoft Excel ở mức cơ bản Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trên mức trung bình Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, chứng khoán là một lợi thế
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo ứng viên tiềm năng
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
Thành thạo Microsoft Excel ở mức cơ bản
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trên mức trung bình
Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, chứng khoán là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BRODUCERS

CÔNG TY TNHH BRODUCERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38/16A Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

