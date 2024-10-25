Tuyển Sales Support thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ sale trong các hoạt động quản lý khách hàng Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng, trong hệ thống CRM Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình xử lý tài khoản khách hàng diễn ra suôn sẻ Tham gia vào các chiến dịch marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và xử lý các yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo ứng viên tiềm năng Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc các ngành liên quan Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả Thành thạo Microsoft Excel ở mức cơ bản Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trên mức trung bình Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, chứng khoán là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRODUCERS

