Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK
- Hà Nội: Số 11 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Sản xuất nội dung đa phương tiện , đa nền tảng mạng xã hội ( Facebook, instagram , tik tok... )
- Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, TVC, viral video, v.vv..)
- Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.
- Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.
- Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, Media sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..
- Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên uv đã có KN marketing ngành FnB Nighlife, event..
- Có khả năng sản xuất nội dung đa phương tiện , đa nền tảng mạng xã hội
- Khả năng viết tốt , có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích
- Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh, dựng video cơ bản
- Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, TVC, viral video, v.vv..)
- Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.
- Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.
- Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, Media sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..
- Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng + tips + bonus + thưởng lễ tết +
Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI