Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sản xuất nội dung đa phương tiện , đa nền tảng mạng xã hội ( Facebook, instagram , tik tok... )

- Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, TVC, viral video, v.vv..)

- Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.

- Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.

- Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, Media sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..

- Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên uv đã có KN marketing ngành FnB Nighlife, event..

- Có khả năng sản xuất nội dung đa phương tiện , đa nền tảng mạng xã hội

- Khả năng viết tốt , có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích

- Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh, dựng video cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển nhiều kĩ năng khác nhau.

• Lương cứng + tips + bonus + thưởng lễ tết +

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định

