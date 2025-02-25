Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sản xuất nội dung đa phương tiện , đa nền tảng mạng xã hội ( Facebook, instagram , tik tok... )
- Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, TVC, viral video, v.vv..)
- Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.
- Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.
- Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, Media sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..
- Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên uv đã có KN marketing ngành FnB Nighlife, event..
- Có khả năng sản xuất nội dung đa phương tiện , đa nền tảng mạng xã hội
- Khả năng viết tốt , có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích
- Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh, dựng video cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển nhiều kĩ năng khác nhau.
• Lương cứng + tips + bonus + thưởng lễ tết +
Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNH TRÌNH VỊ GIÁC SLK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 11 ngõ 290 kim mã

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

