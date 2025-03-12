Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh - OTM 03 - 07, KĐT Lotus Residences, Hạ Long Marina., Quận 4

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông: Website, Fanpage, Email Marketing, v.v.

Triển khai các chiến dịch Digital Marketing: SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Email Marketing,...

Quản lý và tối ưu hiệu suất quảng cáo, theo dõi KPIs (CTR, CPC, ROI, v.v.).

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, workshop, activation để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với các bộ phận khác (Design, Sales, CSKH,...) để đảm bảo hiệu quả chiến dịch.

Theo dõi, phân tích dữ liệu thị trường, hành vi khách hàng để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Đề xuất các sáng kiến mới để nâng cao hiệu quả marketing & thương hiệu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực Marketing tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.

Thành thạo các công cụ marketing như Facebook Ads, Google Ads, SEO, Email Marketing, v.v.

Có tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và bắt kịp xu hướng thị trường.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 – 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.

May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.

Được hướng dẫn công việc bởi Quản lý có kinh nghiệm lâu năm.

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Coffee miễn phí mỗi ngày.

Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

