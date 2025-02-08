Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 137/9 đường số 59, phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lập báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thuế, Thuế TNCN… theo quy định hiện hành
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính doanh nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: >10tr/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals
