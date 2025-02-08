Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137/9 đường số 59, phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lập báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thuế, Thuế TNCN… theo quy định hiện hành

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính doanh nghiệp.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

- Nắm và hiểu rõ quy định chuyên môn kế toán, hiểu biết về pháp luật chung, các quy định vể chế độ kiểm toán

- Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Cần cù, chịu khó.

Tại Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: >10tr/ tháng

- Môi trường làm việc năng động

- Được hưởng toàn bộ chế độ phúc lợi BHYT, BHXH theo luật lao động

- Du lịch mỗi năm ít nhất một lần

- Tăng lương định kỳ, lương tháng 13, thưởng theo năng lực và các ngày lễ Tết

- Cấp phát đồng phục miễn phí

