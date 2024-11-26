Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 360 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.KIỂM TRA VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU:

• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán; Cân đối chi phí, chịu trách nhiệm về các khoản chi phí của công ty

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

• Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

2. LẬP BÁO CÁO:

• Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, nửa năm, cả năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

• Tạm tính thuế TNDN theo quý và lập quyết toán thuế TNDN hàng năm.

• Báo cáo thuế định kỳ theo quy định của CQ thuế: báo cáo GTGT,TNDN, thuế môn bài, TNCN.

3. CÔNG VIỆC KHÁC:

• Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu. Thống kê hàng hóa, theo dõi kho hàng trên số liệu thực tế và phần mềm

• Làm việc với cơ quan hữu quan: Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra... theo yêu cầu.

• Lưu trữ tài liệu: Tổ chức, sắp xếp lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ, hồ sơ, tài liệu, liên quan một cách khoa học hợp lý để thuận lợi trong việc truy tìm, cung cấp thông tin khi cần thiết.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan được giao bởi cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Thông tin chung:

• Giới tính : Nữ

• Tuổi từ 27-40.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập.

• Tin học văn phòng khá, thành thạo phần mềm Misa.

• Khả năng phân tích báo cáo tài chính, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề.

• Trung thực, khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc, cẩn thận, có trách nhiệm cao

• Thích ứng nhanh với công việc, kiến thức mới.

2. Chuyên môn công việc:

• Có khả năng cập nhật, nắm bắt luật kế toán, lao động, và các luật khác liên quan đến kế toán.

• Nhận biết và phát hiện lỗi hệ thống số sách kế toán và đưa phương án khắc phục.

• Có khả năng xây dựng và phát triển hệ thống kế toán phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VAD FASHION DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000vnđ ( Deal theo năng lực)

• Công ty cung cấp đầy đủ công cụ làm việc

• Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi : BHYT/BHXH, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ lễ.

• Được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nâng cao định kỳ của công ty.

• Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và đa dạng các dự án trong và ngoài nước.

• Tham gia các hoạt động từ thiện, Team building định kỳ của công ty.

• Review lương hàng năm theo quy định của Công ty

