Tuyển Digital Marketing Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Trâu Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung cư Mullberry, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh tiktok, facebook của công ty

Lên kế hoạch, triển khai nội dung (bài viết, hình ảnh, video, ..) thu hút tệp khách hàng cho công ty.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tiktok, facebook

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu của khách hàng để đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, tiktok Ads nhằm đạt được doanh số kỳ vọng.

Thiết lập, tối ưu chiến dịch quảng cáo (target đối tượng, ngân sách, nội dung, hình ảnh/video...).

Theo dõi, đo lường hiệu quả chiến dịch

Theo dõi, phản hồi bình luận/tin nhắn, chăm sóc khách hàng qua Facebook.

Báo cáo, đánh giá và đề xuất cải thiện chiến dịch.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm xây dựng thành công kênh tiktok hoặc facebook

Am hiểu thuật toán facebook, tiktok

Có kỹ năng viết content thu hút, biết sáng tạo nội dung cho quảng cáo, nhiều ý tưởng.

Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt.

Kỹ năng phân tích, tối ưu chiến dịch quảng cáo, ngân sách hiệu quả.

Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản trên điện thoại và máy tính.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi , cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của facebook, Tiktok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm

Tại Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Trâu Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-15 triệu (lương cơ bản + KPI + thưởng)

Thời gian làm việc: 24 ngày/tháng

Địa điểm làm việc: Cửa hàng thực phẩm sạch Trâu Vàng - Chung cư Mullberry, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Trâu Vàng

