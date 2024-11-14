Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, thiết lập và triển khai chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads

Theo dõi cẩn thận, liên tục hiệu suất chiến dịch, phân tích dữ liệu, đưa ra điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả quảng cáo

Phối hợp bộ phận content media phát triển ý tưởng và nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook

Phân tích số liệu, nhận định xu hướng và đề xuất giải pháp cải thiện cho cấp trên

Thực hiện các báo cáo đầy đủ và chi tiết theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00) và Thứ 7 (8:00 - 12:00) (Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)

Địa điểm làm việc: Khu K300, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp Cao Đẳng

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với Facebook Ads

Có kỷ luật, khả năng học hỏi, chủ động trong công việc, có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ + Thưởng (Thỏa thuận)

Thưởng tháng 13; thưởng các dịp đặc biệt: Lễ Tết, đạt thành tích công việc tốt,...

Chính sách nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm

Được hướng dẫn, tham gia đào tạo nội bộ để nâng cao năng lực chuyên môn

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.