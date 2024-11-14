Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP
- Hồ Chí Minh: Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Lập kế hoạch, thiết lập và triển khai chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads
Theo dõi cẩn thận, liên tục hiệu suất chiến dịch, phân tích dữ liệu, đưa ra điều chỉnh nhằm tối ưu hiệu quả quảng cáo
Phối hợp bộ phận content media phát triển ý tưởng và nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook
Phân tích số liệu, nhận định xu hướng và đề xuất giải pháp cải thiện cho cấp trên
Thực hiện các báo cáo đầy đủ và chi tiết theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00) và Thứ 7 (8:00 - 12:00) (Có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)
Địa điểm làm việc: Khu K300, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với Facebook Ads
Có kỷ luật, khả năng học hỏi, chủ động trong công việc, có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh.
Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13; thưởng các dịp đặc biệt: Lễ Tết, đạt thành tích công việc tốt,...
Chính sách nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, Team building, du lịch hàng năm
Được hướng dẫn, tham gia đào tạo nội bộ để nâng cao năng lực chuyên môn
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HATO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
