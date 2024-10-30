Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn 20, Lakeview 2, 21 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm.,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Quản lý và kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn bán hàng liên quan đến doanh thu, chi phí của công ty.

Theo dõi và quản lý công nợ.

Phối hợp với bộ phận kho để kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng hóa.

Tính toán lương, thưởng, và các khoản trợ cấp khác cho nhân viên.

Thực hiện các nghiệp vụ của 1 kế toán cần phải làm

Yêu Cầu Công Việc

Nữ có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán

Biết tiếng Trung ( không bắt buộc )

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán MISA thành thạo.

Có khả năng quản lý thời gian, làm việc chính xác, chi tiết và cẩn thận.

Được Hưởng Những Gì

Lương 13 -15tr/ tháng + Thưởng

Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

Cơm trưa tại công ty

Được thưởng nếu làm tốt công việc

Làm việc trong môi trường startup - nhân sự trẻ năng động và phát huy được năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

