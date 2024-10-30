Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Căn 20, Lakeview 2, 21 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm.,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý và kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn bán hàng liên quan đến doanh thu, chi phí của công ty.
Theo dõi và quản lý công nợ.
Phối hợp với bộ phận kho để kiểm soát nhập - xuất - tồn hàng hóa.
Tính toán lương, thưởng, và các khoản trợ cấp khác cho nhân viên.
Thực hiện các nghiệp vụ của 1 kế toán cần phải làm

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán
Biết tiếng Trung ( không bắt buộc )
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán MISA thành thạo.
Có khả năng quản lý thời gian, làm việc chính xác, chi tiết và cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 13 -15tr/ tháng + Thưởng
Được đóng bảo hiểm đầy đủ.
Cơm trưa tại công ty
Được thưởng nếu làm tốt công việc
Làm việc trong môi trường startup - nhân sự trẻ năng động và phát huy được năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn 20, Lakeview 2, 21 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Quận Thủ Đức, TP HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

