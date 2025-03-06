Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 259 Lê Quang Định, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tính toán & xử lý lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi hàng tháng.

- Theo dõi chấm công, ngày phép, OT & đối chiếu dữ liệu với bộ phận nhân sự.

- Quản lý & thực hiện các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BHTN), thuế TNCN theo quy định.

- Lập báo cáo quỹ lương, bảo hiểm, thuế TNCN, đảm bảo chính xác & đúng thời hạn.

- Kiểm tra & cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty & pháp luật.

- Phối hợp với phòng CS để tối ưu quy trình quản lý công – lương.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán công & lương, Kế toán nhân sự.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.

- Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo…), ưu tiên biết sử dụng phần mềm HRM.

- Hiểu rõ về các quy định liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao, khả năng làm việc với số liệu chính xác.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty công nghệ.

Tại Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10-15tr/tháng + hoa hồng + thưởng theo hiệu suất.

- Thưởng OKR, thưởng năng lực, bonus theo kết quả kinh doanh.

- Performance review 2 lần/năm, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.

- Hỗ trợ 100% chi phí học tập, nâng cao kỹ năng kế toán & quản lý công – lương.

- Môi trường GenZ trẻ trung, năng động, làm việc với đội ngũ sáng tạo.

- Chế độ WFH linh hoạt trong trường hợp bất khả kháng.

- Teabreak, hoạt động nội bộ hàng tháng, team building 2 lần/năm, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin