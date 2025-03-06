Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 259 Lê Quang Định, Phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tính toán & xử lý lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi hàng tháng.
- Theo dõi chấm công, ngày phép, OT & đối chiếu dữ liệu với bộ phận nhân sự.
- Quản lý & thực hiện các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BHTN), thuế TNCN theo quy định.
- Lập báo cáo quỹ lương, bảo hiểm, thuế TNCN, đảm bảo chính xác & đúng thời hạn.
- Kiểm tra & cập nhật chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty & pháp luật.
- Phối hợp với phòng CS để tối ưu quy trình quản lý công – lương.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán công & lương, Kế toán nhân sự.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.
- Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo…), ưu tiên biết sử dụng phần mềm HRM.
- Hiểu rõ về các quy định liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao, khả năng làm việc với số liệu chính xác.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty công nghệ.

Tại Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10-15tr/tháng + hoa hồng + thưởng theo hiệu suất.
- Thưởng OKR, thưởng năng lực, bonus theo kết quả kinh doanh.
- Performance review 2 lần/năm, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.
- Hỗ trợ 100% chi phí học tập, nâng cao kỹ năng kế toán & quản lý công – lương.
- Môi trường GenZ trẻ trung, năng động, làm việc với đội ngũ sáng tạo.
- Chế độ WFH linh hoạt trong trường hợp bất khả kháng.
- Teabreak, hoạt động nội bộ hàng tháng, team building 2 lần/năm, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Di Động Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 3 - Tòa nhà Golden Star - 217/4 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job329391
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 23 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Còn 51 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 93 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Còn 183 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 23 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Còn 51 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV WE IMPACT MARKETING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dị Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dị Phong
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHNIFY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phát Solar
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM Thăng Uy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH TM Thăng Uy
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Legendary Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Legendary Việt Nam
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HANTECO VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam
15 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Gas Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH MTV Gas Á Châu
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK
13 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HÈ STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÈ STUDIO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Control Union Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Control Union Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm