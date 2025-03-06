Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 259 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi
chấm công, ngày phép, OT
các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT, BHTN), thuế TNCN
quỹ lương, bảo hiểm, thuế TNCN
chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi
phòng CS
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm
Kế toán công & lương, Kế toán nhân sự
Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan
Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo…)
phần mềm HRM
các quy định liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN
công ty công nghệ.
Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10-15tr/tháng + hoa hồng + thưởng theo hiệu suất.
Thưởng OKR, thưởng năng lực
Performance review 2 lần/năm
Hỗ trợ 100% chi phí học tập
Môi trường GenZ trẻ trung, năng động
Teabreak, hoạt động nội bộ hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH
