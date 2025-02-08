Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tonesfun Hcm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tonesfun Hcm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Tonesfun Hcm
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bình Lợi, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Đối chiếu bảo hiểm xã hội và số liệu các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh.
- Nhập các hóa đơn dịch vụ đầu vào và làm quyết toán
- Xuất hóa đơn, đối chiếu chi phí phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Hỗ trợ các công việc liên quan Thuế: chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kê khai/ quyết toán thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành
- Lập các báo cáo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
- Có kiến thức về kiểm toán và phân tích tài chính trong doanh nghiệp.
- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán
- Cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật về luật thuế, luật doanh nghiệp, ...
- Tư duy tốt, chủ động, linh hoạt trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty;
- Có cơ hội phát triển bản thân
- Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định
Thời gian làm việc:
- 8h/ ngày
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 làm cách tuần
Thu nhập:
15,000,000 – 20,000,000 sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Địa chỉ làm việc:
TP HCM: Bình Thạnh, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14/8 Bửu Đình, Phường 05, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

