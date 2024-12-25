Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 - 197 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mở rộng tìm kiếm khách hàng quán cà phê, văn phòng và các khách hàng thuộc kênh HORECA;

Đạt chỉ tiêu doanh số được giao;

Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới;

Đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự hài lòng của khách hàng ở mức độ cao;

Hạn chế rủi ro kinh doanh;

Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận nội bộ, đối tác và khách hàng;

Giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng;

Liên hệ khách hàng về việc thu hồi nợ quá hạn;

Hoàn thành báo cáo cho cấp lãnh đạo theo yêu cầu;

Và các công việc khác được giao phó bởi cấp trên;

Đi công tác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp ngành Kinh tế, Thương mại hoặc Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan

Network tốt trong nhóm khách hàng HORECA

Kinh nghiệm bán hàng cho nhóm B2B

Kinh nghiệm làm việc với kênh HORECA/F&B/coffee shop; có kiến thức về cafe là một lợi thế

Kỹ năng thuyết trình, quản lý thời gian và điều phối tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng sử dụng TA là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-13 triệu và các khoản thưởng, phụ cấp khác

Thưởng theo chỉ tiêu doanh số, tổng thu nhập upto 15 triệu/tháng

Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp

Tham gia các khoản BHXH theo quy định

Hưởng 15 ngày phép/năm (12 ngày holiday, 3 ngày sick)

Các phúc lợi khác theo quy định Công ty: thưởng lễ Tết, lương tháng 13, company trip, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin