Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 195
- 197 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mở rộng tìm kiếm khách hàng quán cà phê, văn phòng và các khách hàng thuộc kênh HORECA;
Đạt chỉ tiêu doanh số được giao;
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới;
Đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự hài lòng của khách hàng ở mức độ cao;
Hạn chế rủi ro kinh doanh;
Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận nội bộ, đối tác và khách hàng;
Giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng;
Liên hệ khách hàng về việc thu hồi nợ quá hạn;
Hoàn thành báo cáo cho cấp lãnh đạo theo yêu cầu;
Và các công việc khác được giao phó bởi cấp trên;
Đi công tác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành Kinh tế, Thương mại hoặc Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan
Network tốt trong nhóm khách hàng HORECA
Kinh nghiệm bán hàng cho nhóm B2B
Kinh nghiệm làm việc với kênh HORECA/F&B/coffee shop; có kiến thức về cafe là một lợi thế
Kỹ năng thuyết trình, quản lý thời gian và điều phối tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng sử dụng TA là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo chỉ tiêu doanh số, tổng thu nhập upto 15 triệu/tháng
Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp
Tham gia các khoản BHXH theo quy định
Hưởng 15 ngày phép/năm (12 ngày holiday, 3 ngày sick)
Các phúc lợi khác theo quy định Công ty: thưởng lễ Tết, lương tháng 13, company trip, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERFETTO VIỆT NAM
