Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26/9/1A Lê Thị Kỉnh, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.
- Kiểm tra công nợ.
- Thường xuyên liên lạc với các bộ phận và nhân sự quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, tách khoản nợ theo hợp đồng khi khách trả tiền.
- Theo dõi tiến độ của các hợp đồng mua bán, dịch vụ của các bộ phận.
- Đôn đốc, tham gia thu hồi nợ đối với các khoản công nợ lâu, khó đòi.
- Lập thông báo thanh toán công nợ.
- Làm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, thông tin về công nợ.
- Kiểm tra số liệu công nợ, lập biên bản xác nhận với các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp.
- Công nợ tạm ứng của công ty.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính trở lên.
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, khôn khéo, cứng rắng và linh hoạt xử lý các vấn đề trong quá trình thu hồi công nợ.
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, để nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Misa và phần mềm quản lý công ty.
- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.
- Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương được hưởng theo năng lực và kinh nghiệm làm việc
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế,…lương thứ 13, nghỉ dưỡng theo chế độ công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp vui vẻ và chuyên nghiệp.
- Được hướng dẫn và đào tạo để sớm làm quen với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 26/9/1a Lê Thị Kỉnh, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

